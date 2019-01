7 coole Websites für billige Flüge nach „irgendwo“

1. Wherefor

Auf der Seite Wherefor kannst du eingeben, wie viel Geld du für deine nächste Reise (Flug und Hotel) ausgeben möchtest. In diesem Rahmen schlägt dir die Suchmaschine mögliche Reiseziele und die günstigsten Kombinationen für diese Städte vor.

2. Adioso

Das Besondere an Adioso: die „Wanderlists“. Aus Kategorien wie „Die besten Nachtmärkte der Welt“, Surfcamps und „Das weltbeste Bier“ kannst du nach deinen Interessen wählen. So werden Bierfans beispielsweise nach Leuven in Belgien, Dublin, München oder Portland geschickt.

Wenn du dich für eines der Ziele entschieden hast, kannst du aus den besten, günstigsten und schnellsten Flügen eine passende Verbindung wählen. Für die Buchung wirst du zu Expedia weitergeleitet.

Für wen geeignet? Alle, die mal etwas völlig Neues entdecken wollen oder ein spezielles Interesse haben.