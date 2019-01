Vom 11. Deck! Betrunkener springt von Kreuzfahrtschiff

Über diesen Passagier schüttelt die Welt den Kopf: Ein 27-Jähriger ist vom elften Deck der „Symphony of the Seas“ gesprungen – und ließ sich bei der Aktion auch noch von seinen Freunden filmen.

Der betrunkene Passagier sprang von einem Balkon von der „Symphony of the Seas“. (Symbolfoto)

Ein 16-jähriger Passagier starb, weil er vom achten Deck der „Harmony of the Seas“ stürzte. Er hatte am Freitag versucht, vom Außenbalkon in seine Kabine zu klettern, weil er seine Schlüsselkarte im Raum vergessen hatte. An Heiligabend ging ein Crew-Mitglied von Bord der „Harmony of the Seas“ – die Suche nach ihm wurde eingestellt.

Im Kontext solch tragischer Nachrichten ist es nicht zu fassen, dass ein Kreuzfahrt-Passagier sich tatsächlich nur zum Spaß aus etlichen Metern Höhe von einem Kreuzfahrtschiff stürzt. Doch genau das tat der 27-jährige Nick Naydev – und ließ sich dabei auch noch filmen.

Video: Passagier springt von „Harmony of the Seas“

Die „Symphony of the Seas“ – zusammen mit der „Harmony of the Seas“ das größte Kreuzfahrtschiff der Welt – hatte im Hafen der Bahamas angelegt, als der Passagier aus Washington auf das Balkongeländer des Außenbalkons auf dem elften Deck klettert.

Das Instagram-Video zeigt, wie er grinst – und springt. Der Mann rudert mit den Armen in der Luft, dann stoppt das Video.