Reisen steht bestimmt auch bei dir groß auf der Agenda. Nur wie kommt man am besten von A nach B? Wir verraten dir, wie du nicht nur schnell, sondern auch noch günstig an dein Reiseziel gelangst!

Du planst einen individuellen Städtetrip innerhalb Deutschlands oder Europas auf eigene Faust? Oder vielleicht einen kompletten Eurotrip? Dann solltest du bei GoEuro vorbeischauen, wenn du auf der Suche nach den zeisparendsten und/oder günstigsten Verkehrsmitteln bist: Mit nur wenigen Klicks siehst du im direkten Vergleich, ob die Bahn, der Fernbus oder das Flugzeug dich am bestmöglichsten an dein Reiseziel bringt!

Dank des Vergleichs auf GoEuro hast du die günstigste Variante und die beste Alternative direkt im Blick. Foto: GoEuro

Mit dem Zug durch Deutschland und Europa

Allgemein wird angenommen, dass ein Flug zu unserem Urlaubsziel das schnellste und wahrscheinlich auch die günstigste Reisemethode ist. Aber stimmt das auch? Nicht zwingend, denn GoEuro hat einige Verbindungen in Europa gefunden, bei denen der Zug die schnellere Variante ist als das Flugzeug – und die grünere obendrein. Für den Vergleich hat GoEuro die Zeit, die man am Flughafen für Check-In und Sicherheitskontrollen benötigt, mit einberechnet.

Zu den Top 3 Routen in Europa, auf denen der Zug schneller ist als das Flugzeug, gehören:

London – Paris: über 3:20 Std. Zeitersparnis mit dem Zug Brüssel – Paris: über 2:30 Std. Zeitersparnis mit dem Zug Madrid – Valencia bzw. Bologna – Rom: über 1:20 Std. Zeitersparnis mit dem Zug

Routen im deutschsprachigen Raum, auf denen der Zug das Flugzeug „überholt“:

Berlin nach Dortmund: Hier sparst du 41 Minuten mit dem Zug.

München nach Frankfurt: Immerhin 20 Minuten bist du mit dem Zug schneller als mit dem Flieger.

Ob mit dem TGV in Frankreich, mit dem Renfe durch Spanien, oder quer durchs Heimatland mit der Deutschen Bahn: GoEuro hilft dir dabei, nach den besten Bahnverbindungen zu suchen und dabei die Preise nicht aus den Augen zu verlieren. >>Hier geht es zum Zugvergleich!​​

Wie wäre es mit einem Trip zum Karneval nach Venedig? Foto: GoEuro

Mit dem Bus durch Deutschland und Europa

Das größte Argument für Fernbusse sind die meist unschlagbar günstigen Preise. Ähnlich wie Airlines und Bahnanbieter haben auch Busgesellschaften häufig ein variables Preissystem. Das bedeutet, dass Bustickets oft in Kontingente aufgeteilt sind. Je früher man bucht, desto günstiger sind die Tickets! >>Hier kannst du Fernbusse auf GoEuro vergleichen!

Fernbusse gehörten in Deutschland lange Zeit nicht zu den populärsten Transportmitteln. Doch spätestens seit der Öffnung des Fernbus-Marktes Anfang 2013 boomen Fernbusse in Deutschland. Aufgrund des gut ausgebauten Autobahnnetzes funktioniert das Reisen mit dem Fernbus in Deutschland sehr gut. Außerdem sind Busreisen hier sehr günstig. Die Preise der Fernbus-Anbieter liegen meist deutlich unter vergleichbaren Angeboten der Bahn. Beliebte Reiseziele sind die großen deutschen Metropolen wie Berlin, Hamburg, München oder Köln. In Deutschland gibt es mit dem Bus aber noch viele weitere Ziele zu entdecke: So lohnen sich Reisen an die Küste oder in die Berge. Entdecke Deutschland mit dem Fernbus und sichere dir das günstigste Angebot auf GoEuro!

Wie wäre es mit einem Kurztrip in die Stadt Prag? Beispielsweise gelangst du von Berlin aus in nur wenigen Stunden preisgünstig mit dem Bus dorthin. Foto: GoEuro

Mit dem Flugzeug durch Deutschland und Europa

Die wichtigsten Flugverbindungen zwischen deutschen Städten sind die Strecken Hamburg ↔ München, München ↔ Berlin und Berlin ↔ Frankfurt am Main. Auf diesen Verbindungen finden pro Monat mehr als 1.000 Flüge statt.

Mit der Flugsuche von GoEuro kannst du ganz einfach günstige Flüge in Deutschland, Europa und der ganzen Welt finden und miteinander vergleichen. Ein besonderer Service: Dir wird nicht nur die reine Flugzeit angezeigt, sondern GoEuro kalkuliert auch die Zeit ein, die du für die An- und Abreise zum und vom Flughafen benötigst. Zudem werden in der Flugsuche auch alle umliegenden Flughäfen berücksichtigt, damit du in jedem Fall den günstigsten Flug findest. Ein weiterer Vorteil: GoEuro hilft nicht nur, günstig zu fliegen, sondern vergleicht die Ergebnisse der Flugsuche gleichzeitig mit Fernbus und Bahn, um das beste Angebot für dich zu finden! >>Hier gelangst du zu deinem besten Flugangeboten auf GoEuro!

Bevor der Brexit doch noch kommt: Günstige Flüge ab Frankfurt nach London auf GoEuro sichern! Foto: GoEuro

Mit GoEuro die günstigste Verbindung finden

GoEuro vereinfacht dir die teils sehr mühsame Suche nach den besten Verbindungen innerhalb Deutschlands und Europas zum günstigsten Reisepreis. Du findest hier nicht nur Verbindungen von Bussen und Zügen, sondern auch von Flügen. GoEuro vergleicht mit nur einem Klick mehr als 800 Transportunternehmen und sucht dir deine individuell beste und preiswerteste Route für dein Reiseziel unter mehr als 100.000 Destinationen in 15 europäischen Ländern (darunter Frankreich, Italien, Spanien, England, Dänemark, Niederlande oder Tschechien) aus.

GoEuro hat bereits heute mehr als 27 Millionen monatlicher Nutzer – werde einer davon! Du kannst GoEuro übers Web, oder bequem von unterwegs aus über die App verwenden. Also einfach Reiseziel auswählen, Datum festlegen und mit einem Klick die günstigste und beste Verbindung finden! >>Hier geht es zu GoEuro!