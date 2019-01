Sizilien: Im Dorf Sambuca gibt’s Häuser für 1 Euro

Ein eigenes Haus in Italien – du glaubst, dieser Traum ist unerreichbar? Auf Sizilien kannst du jetzt Häuser zum Schnäppchenpreis kaufen: Dort sind die Unterkünfte gerade günstiger als ein Cappuccino!

In den letzten Jahren wurden die Gassen von Sambuca immer leerer. Das soll sich jetzt ändern.

Sambuca ist ein malerisches Dorf wie aus dem Bilderbuch mitten in den Hügeln Siziliens. Die Inselhauptstadt Palermo ist nur 80 Kilometer entfernt, und auch zum nächsten Strand ist es nicht weit.

Kauf dir ein Ferienhaus in Italien zum Schnäppchenpreis

Und trotzdem hat das Örtchen ein Problem: Die Einheimischen ziehen lieber in die Städte, als auf dem Land zu bleiben. Glück für dich – denn so kannst du in Sambuca Häuser, die zwischen 40 und 150 Quadratmeter groß sind, für gerade mal einen Euro kaufen.

Hier ein kleiner Aperitivhappen von Sambuca:

Luoghi da ri...Scoprire - Sambuca di Sicilia Sambuca di Sicilia è un comune di 5.878 abitanti della provincia di Agrigento E' stato proclamata "Borgo dei Borghi 2016" Dista 89 km da Agrigento e 78 km da Palermo L'odierna Sambuca fu fondata dagli Arabi intorno all'830 Sul monte Adranone sorge il complesso archeologico del IV secolo a.C. La Madonna dell'Udienza è la patrona di Sambuca di Sicilia Si festeggia la terza domenica di maggio con una processione cinquecentenaria L'economia della zona è principalmente a carattere agricolo-pastorale. Realizzazione video: Ignazio Ficano Giuseppe Rizzo Gepostet von Futura Vision am Sonntag, 13. Januar 2019

Es gibt allerdings einen kleinen Haken: Als neuer Besitzer oder neue Besitzerin musst du dich dazu verpflichten, dein Haus innerhalb von drei Jahren zu renovieren – und dafür mindestens 15.000 Euro zu investieren. Damit du dich daran hältst, musst du 5.000 Euro Kaution zahlen, die du nach der Renovierung zurückerhältst.

Sambuca di Sicilia: Idyllisches Dorf auf dem Land

Der Bürgermeister macht trotzdem ordentlich Werbung für sein Dorf: Umgeben von Stränden, Wäldern und Bergen sei Sambuca ein idyllischer Rückzugsort, schwärmte er gegenüber „CNN Travel“.

Und weil die Häuser der Stadt gehören und nicht erst zwischen neuen und alten Besitzern vermittelt werden muss, kann der Verkauf superschnell über die Bühne gehen.

Sambuca liegt im Westen von Sizilien