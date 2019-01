Australien: Vermisste Touristin aus Deutschland ist tot

Am Tag ihres Verschwindens kletterten die Temperaturen in Alice Springs auf über 43 Grad.

Eigentlich hatte die Polizei von Alice Springs die Suche nach Monika B. (62) schon am vergangenen Sonntag erfolglos beendet – neue Hinweise durch ihren Telefonanbieter haben den Polizisten dann aber doch noch den Weg zu der Deutschen gewiesen. Dadurch wurden am Mittwochnachmittag (Ortszeit) die schlimmen Befürchtungen bestätigt: Monica ist im australischen Red Center gestorben.

In einem Brief an den australischen Nachrichtensender „ ABC News “ hatte Monicas Familie aus Köln die Einwohner von Alice Springs wenige Tage zuvor noch um Mithilfe gebeten: „Wir sind verrückt vor Sorge, seit wir von Monikas Verschwinden erfahren haben, vor allem, weil sie eigentlich sehr verantwortungsbewusst und leistungsfähig ist.“

Monica B. war am Neujahrstag zu einer Wanderung aufgebrochen und danach nicht in ihr Motel zurückgekehrt. Am 31. Dezember hatte sie eine Mail an ihre Familie geschrieben – es sollte ihre letzte sein. Darin schrieb sie:

„Irgendwie passt die Hitze gut zu der Landschaft... Ich habe ein Foto vom Aussichtshügel im Botanischen Garten gemacht, der in der Nähe meiner Unterkunft liegt und viele schattige Plätze zum Sitzen, Träumen und Lesen bietet.“ An dem Tag, als Monika zuletzt gesehen wurde, erreichten die Temperaturen in Alice Springs rund 43 Grad.