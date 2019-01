Bei diesem Passagier war definitiv zu viel los in der Hose: Deswegen fiel er den Sicherheitsleuten am Flughafen Berlin-Schönefeld auf. Tatsächlich versuchte der Mann eine lebende Schlange zu schmuggeln...

Ein Passagier auf dem Weg nach Israel wurde in Berlin mit einer lebenden Schlange in der Hose erwischt. Der 43-Jährige wurde entlarvt, weil den Sicherheitsmitarbeitern auffiel, „dass er etwas in seiner Hose mitführte, das dort nicht hingehörte“. So schreibt es das Hauptzollamt Potsdam.

Vor Bundespolizisten und Zollmitarbeitern musste der Mann in einem „seperaten Bereich“ den Inhalt seiner Hose „offenbaren“.

Das sind nicht 20 Zentimeter: Passagier hat Schlange in der Hose

Und was für eine Offenbarung das war: Der Mann holte eine lebende Schlange aus seiner Hose! Das 40 Zentimeter lange Tier hatte er in einem Sack im Hosenbund versteckt.

In diesem Säckchen trug der Mann die Schlange in seinem Hosenbund. Foto: Hauptzollamt Potsdam

Für die Boa hatte der „Schlangenbeschwörer“ nicht die nötigen Dokumente parat. Jetzt muss er für seine dicke Hose ein Bußgeld blechen. Wer Boas in die EU ein- oder von dort ausführen möchte, braucht nämlich die schriftliche Genehmigung einer Artenschutzbehörde.

Der Vorfall geschah bereits an Heiligabend, wurde aber erst jetzt vom Hauptzollamt als „kuriosester Fund des Jahres 2018“ veröffentlicht.

Und die Schlange? Die ist aktuell in einer Reptilien-Auffangsstation in Brandenburg.