Der Fernsehsender Vox und Aida suchen am 27. Januar die „Shopping Queen auf hoher See“. Um 20.15 Uhr wird eine Sondersendung der Show ausgestrahlt – die zum ersten Mal auf einer Kreuzfahrt gedreht wurde.

An Bord der „Aida Prima“ entstand eine Sondersendung für die Show „Shopping Queen“.

„Shopping Queen“ sticht zum ersten Mal überhaupt in See: Auf der „Aida Prima“ geht’s für vier Shopping-Begeisterte auf Einkaufstour durchs Mittelmeer. Begleitet werden die Kadidatinnen von den prominenten Shopping-Profis Janine Kunze, Sabrina Setlur, Christine Neubauer und Angelina Kirsch.

„Aida Prima“ wird zum Shopping-Mobil

Welche der Damen die Shopping-Krone mit nach Hause nehmen darf, erfährst du am 27. Januar um 20.15 Uhr. Dann wird die Sondersendung auf Vox ausgestrahlt.

Sandra K. (25), Alisa (29), Sandra R. (43) und Gordana (47) suchen auf der „Aida Prima“ ein perfektes Outfit fürs Mittelmeer. Foto: Aida Cruises

Als passendes Motto hat Designer Guido Maria Kretschmar „Luftig, leicht, leger – das trägt Frau am Mittelmeer!“ gewählt. Wie genau der typisch mediterrane Look aussieht, versuchen die Teilnehmerinnen mit der Wahl eines perfekten Outfits zu zeigen.

Wie immer bei „Shopping Queen“ werden sie dafür von ihren Konkurrentinnen und von Guido Maria Kretschmar mit null bis zehn Punkten bewertet.

Mittelmeer-Kreuzfahrt als Shopping-Trip

Für alle vier Frauen ist es übrigens die erste Kreuzfahrt. Während eine von ihnen an Land nach dem perfekten Outfit sucht, können die anderen Ausflüge unternehmen oder das Schiff erkunden. Gefilmt wurde auf der Route „Mediterrane Schätze am Mittelmeer“. Ob Guido auch an Bord war hat Aida bisher nicht verraten...