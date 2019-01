Tui Airways: Familie muss im Flugzeug auf Boden sitzen

Sie hatten sich die Rückreise aus ihrem Spanienurlaub sicher anders vorgestellt: Die Britin Paula T. hatte mit ihrem Mann und der Tochter Urlaub auf Menorca gemacht und wollte mit Tui Airways zurück nach Birmingham fliegen. Das klappte zwar auch – allerdings nicht wie erwartet.

Denn obwohl die Familie überpünktlich am Check-In erschienen war, um Sitzplätze nebeneinander zu ergatten, folgte im Flugzeug eine böse Überraschung: Die Sitzplätze auf den Bordkarten existierten in der Maschine nicht. Später sagte Tui Airways in der britischen „BBC“-Sendung „Rip Off Britain“, der Grund dafür sei ein „kurzfristiger Wechsel des Flugzeugs“ gewesen.

Tui-Passagiere müssen stundenlang im Flugzeug auf dem Boden sitzen

Nachdem alle Passagiere an Bord waren, blieb nur noch ein Platz übrig, auf den sich die Tochter Brooke setzte. Die Eltern wurden für den Start auf zwei Klappsitze bei den Flugbegleitern gesetzt. Die waren allerdings ziemlich ungünstig vor den Snacks platziert – während des Fluges war des Ehepaar der Crew dort deshalb im Weg.

Den Großteil des rund zweieinhalb stündigen Fluges nach England verbrachte das Paar daher auf dem Boden des Flugzeugs. Weil das den Bestimmungen der britischen Behörde für zivile Luftfahrt (CAA) zufolge nicht erlaubt ist, tritt diese jetzt mit Tui Airways in Kontakt.