Es wird ein absoluter Chaos-Tag: An acht deutschen Flughäfen – darunter am größten Airport des Landes – legt das Sicherheitspersonal morgen die Arbeit nieder. Hunderttausende Reisende werden betroffen sein.

An acht deutschen Flughäfen müssen sich Reisende am morgigen Dienstag, 15. Januar, auf Hunderte Flugausfälle einstellen. An Deutschlands größtem Airport Frankfurt am Main will das Sicherheitspersonal von 2 Uhr bis 20 Uhr die Arbeit niederlegen.

Warnstreiks haben die Gewerkschaft Verdi und DBB auch an den Flughäfen Hamburg, München, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt angekündigt. Die Auswirkungen auf den Flugverkehr sind extrem.

Streiks: Am Flughafen Frankfurt fallen Hunderte Flüge aus

Am Frankfurt Airport wird morgen mehr als jeder dritter Flug ausfallen – bislang wurden von rund 1.200 geplanten Flügen etwa 470 gestrichen, teilte eine Sprecherin dem reisereporter mit. Doch voraussichtlich wird die Zahl der Annullierungen bis morgen weiter steigen.

Erwartet werden am Frankfurter Flughafen morgen rund 136.000 Passagiere. Der Airport bittet diese umzuplanen und möglichst gar nicht erst anzureisen. Denn: „Fluggäste ab Frankfurt werden während des gesamten Streiks keine Möglichkeit haben ihren Flug zu erreichen“, teilt der Airport mit.

Auch an den anderen Flughäfen müssen sich Fluggäste auf extreme Einschränkungen einstellen. Der Flughafen Hamburg etwa erwartet „massive Flugstreichungen“, so eine Sprecherin. Dort legt das Sicherheitspersonal 24 Stunden lang (0 bis 24 Uhr) die Arbeit nieder. Konkrete Annullierungszahlen könne sie derzeit aber noch nicht nennen. Erwartet werden dort morgen 178 Abflüge und 179 Akünfte.