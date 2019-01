Das Sicherheitspersonal tut es wieder: Am Frankfurter Flughafen werden die Mitarbeiter am Dienstag streiken. Bei den vergangenen Streiks an deutschen Airports waren Hunderte Flüge ausgefallen.

Viele Passagiere werden am Flughafen Frankfurt am Main am Dienstag wohl Geduld haben müssen. (Symbolfoto)

Jetzt trifft es auch den größten deutschen Flughafen Frankfurt am Main. Nach den Streiks an den Flughäfen Berlin-Tegel und -Schönefeld am Montag sowie in Köln/Bonn, Düsseldorf und Stuttgart am Donnerstag, 10. Januar, streikt das Sicherheitspersonal auch am hessischen Airport.

Sicherheitspersonal streikt am sechsten deutschen Flughafen

Verdi rief die Sicherheitsleute im laufenden Tarifkonflikt dazu auf, ihre Arbeit am 15. Januar zwischen 2 Uhr und 20 Uhr niederzulegen. Und zwar, weil „die Arbeitgeber noch immer kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt haben“, teilte die Gewerkschaft jetzt via Twitter mit:

Da der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hat, rufen wir die Beschäftigten der Flughafensicherheit am Flughafen Frankfurt #FRA zum #Streik auf!

???? Wann? 15. Januar 2019, 2-20 Uhr

Infos: https://t.co/Ktp5XEN6Vg pic.twitter.com/koXGXHKvCl — ver.di (@_verdi) January 11, 2019

„Der erneute Streikaufruf ist notwendig geworden, weil der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) weder auf das starke Signal der Beschäftigten durch die Warnstreiks in Berlin-Tegel und Schönefeld am vergangen Montag noch auf die Warnstreiks in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart am vergangenen Donnerstag mit einem verhandlungsfähigen Angebot reagiert hat“, so ver.di-Verhandlungsführer Benjamin Roscher.

Streiks am Flughafen Frankfurt: Die Rechte der Passagiere

