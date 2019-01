Schnee-Chaos und Streiks: Mehr als 200 Flüge fallen aus

Wegen starken Schneefalls und gleichzeitigen Streiks müssen am heutigen Freitag etliche Flüge an den Flughäfen München und Frankfurt gestrichen werden. Zahlreiche Abflüge sind zudem verspätet.

Wegen Schnee und Streiks in Italien entfallen heute etliche Flüge am Flughafen München.

Wenn du ausgerechnet heute der eisigen Kälte und dem Schnee-Chaos entfliehen wolltest, könntest du einige Probleme bekommen. Aufgrund des starken Schneefalls und vereinzelter Streiks entfallen insgesamt mehr als 200 Flüge in München und Frankfurt am Main.

Gleichzeitig wollen die Mitarbeiter der Luftraumüberwachung in Italien streiken, was zu weiteren Annulierungen von Flügen in den Süden führen könnte.

Schnee und Streiks: Flugausfälle in München und Frankfurt

Der Flughafen München ist noch wieder nicht ganz im Schnee versunken, beide Bahnen des Airports sind zur Zeit frei. Trotzdem annulierten zahlreiche Airlines im Vorfeld ihre Flüge wegen des Winterwetters. Rund 90 Flüge wurden am heutigen Freitag gestrichen.