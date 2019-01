Dass Diebe in nur wenigen Sekunden in dein Hotelzimmer einbrechen könnten – diese Vostellung ist ziemlich gruselig. Wie leicht das ist, entlarvt aber ein Youtube-Video. Das Thema scheint viele Urlauber brennend zu interessieren: In weniger als einer Woche wurde der Clip bereits fast 300.000 angeschaut.

Video: So leicht sind verschlossene Hotelzimmertüren zu knacken

Der Film zeigt die Tür in einem Marriott-Hotel – in welcher Stadt und in welchem Hotel genau, verrät der User nicht. Bei der Tür soll es sich jedenfalls um eine Flügeltür zu einer Suite handeln. Und der Schlitz zwischen den Türen ist so groß, dass der Mann innerhalb einer Sekunde in sein eigenes Zimmer einbrechen kann:

Das sei allerdings nur möglich gewesen, weil die Tür nicht von innen verriegelt war. Seiner Erfahrung nach komme es erschreckend häufig vor, dass Türen falsch eingebaut würden und Einbrecher dadurch extrem leichtes Spiel hätten.

Wie du dich gegen Einbrecher im Hotel schützen kannst

Der Youtuber, der in seinen anderen Videos unter anderem leicht zu knackende Fahrradschlösser entlarvt, verrät, worauf du bei der Tür zu deinem Hotelzimmer in Zukunft achten solltest:

Ist die Lücke zwischen Tür und Türrahmen zu groß?

Sind die Schließbleche rund um den Riegel defekt?

Ist das Türschloss falsch herum angebracht?

In jedem Fall solltest du dich an die Rezeption wenden, wenn du das Gefühl hast, aufgrund eines der Mängel könnte leicht in dein Hotelzimmer eingebrochen werden.

Der Youtuber hat nach seiner Entdeckung ebenfalls sofort die Hotelleitung informiert. Er hofft, dass diese das Problem schnell löst.