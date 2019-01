Streiks an deutschen Flughäfen: 600 Flüge fallen aus

Zehntausende Passagiere sind von den Streiks an drei deutschen Flughäfen betroffen: In Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart hat das Sicherheitspersonal die Arbeit niedergelegt. Welche Rechte Passagiere haben.

An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn streikt das Sicherheitspersonal seit 0 Uhr, in Suttgart seit 3 Uhr am Donnerstagmorgen. Im Gegensatz zu den Warnstreiks in Berlin Schönefeld und Tegel am Montag sollen die Streiks den ganzen Tag dauern.

Streiks an Flughäfen: Zehntausende Passagiere sind betroffen

In Düsseldorf fallen mindestens 350 Starts und Landungen aus, in Stuttgart 125. In Köln-Bonn werden mindestens 131 von heute insgesamt 200 geplanten Flüge gecancelt.

Ein ungewohntes Bild im morgendlichen Terminal. Seit 0 Uhr streiken die Fluggastkontrolleure, 131 Flüge sind gestrichen. Die meisten betroffenen Passagiere sind gar nicht erst gekommen. pic.twitter.com/Dz4maNABLd — Köln Bonn Airport (@AirportCGN) January 10, 2019

Auch andere Flughäfen sind betroffen, der Grund dafür ist, dass sie auf Maschinen von den drei bestreikten Airports warten und Flüge dort ebenfalls ausfallen.

Die Flughäfen bitten alle Passagiere darum, sich vor der Fahrt zum Airport unbedingt bei der Airline oder dem Reiseveranstalter über die Verbindung zu informieren.