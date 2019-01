Wie kreativ! Eine Pendlerin hat die Verspätungen ihrer Bahnfahrten im Jahr 2018 verewigt – aber nicht auf Papier oder im Handy, sondern im Muster eines Schals. So sieht die gestrickte Verspätung aus:

Die Mutter von Sara Weber hat ein großes Hobby: Stricken. Und sie hat einen Beruf, für den sie im Münchner Umland pendeln muss. Verspätungen, Zugausfälle, volle Züge – all das bekommt sie jeden Tag mit. Die Genervtheit darüber wandelte sie in Kreativität um: Sie strickte jede Verspätung in einen Schal. Das Ergebnis: eine ziemlich kuschelige, bunte und kreative Infografik.

Deutsche Bahn: Pendlerin strickt einen Verspätungsschal

Ihre Tochter postete ein Foto des Bahn-Verspätungsschals auf Twitter und erklärt das Prinzip: „Pro Fahrt hat sie zwei Reihen gestrickt. Grau bei weniger als fünf Minuten Verspätung, Rosa bei fünf bis 30 Minuten, Rot bei mehr als einer halben Stunde.“

Meine Mutter ist Pendlerin im Münchner Umland. Und begeisterte Strickerin. 2018 hat sie einen "Bahn-Verspätungsschal" gestrickt. Pro Tag zwei Reihen: Grau bei unter 5 Minuten, rosa bei 5 bis 30 Minuten Verspätung, rot bei Verspätung auf beiden Fahrten oder einmal über 30 Minuten. pic.twitter.com/PpGJiiU8AS — Sara Weber (@sara__weber) January 6, 2019

Während der Schal zu Anfang noch ziemlich viel grau und rosa enthält, folgt in der Mitte ein langes rotes Stück. Die Ursache: „Schienenersatzverkehr, die ganzen Sommerferien lang. Da hat sie pro Fahrt nicht mehr 40 Minuten gebraucht, sondern knapp zwei Stunden. Jeden Tag. Sechseinhalb Wochen lang“, so Weber.

Die Hoffnung, dass nach dem Sommer alles gut werde, war vergebens, so Weber: „Aber: Wieder viel rot. Türstörungen, Weichenstörungen, verspätete Züge aus ‚Zugfolge’.“ Insgesamt habe ihre Mutter sechs Knäuel Wolle verstrickt – nur die Hälfte sei grau gewesen.

Deutsche Bahn: Nur 73 Prozent der Züge sind pünktlich

Tatsächlich waren im Jahr 2018 bei der Bahn nur 73 Prozent aller Züge pünktlich. Der Konzern hat daher sein Ziel, eine Pünktlichkeitsquote von 82 Prozent zu erreichen, verschoben. Ursprünglich sollte es 2018 so weit sein, jetzt im Jahr 2025...

Das Foto des Verspätungsschals wurde bereits mehr als 4.000-mal geteilt. Die Twitter-Nutzer sind begeistert: „Mahnschal“, „anschaulicher ist die Pünktlichkeit der Bahn nicht zu vermitteln“, „der gehört ins Bahmmuseum“ und „geniale Idee“ sind nur einige der Kommentare.

Sogar die Bahn hat sich schon geäußert: „Grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, das uns nicht glücklich macht und an dem wir mit Hochdruck arbeiten. Aber: Das nenne ich mal kreativ, sensationeller Schal, großartig“, twittert Antje Neubauer, Leitung Marketing und PR der Deutschen Bahn.