Ryanair ist die schlechteste Airline auf Kurzstreckenflügen – das ist das Ergebnis einer Umfrage in Großbritannien. Der irische Flieger ist aber nicht die einzige Billig-Airline, die schlecht abschneidet.

Ryanair wurde zur schlechtesten Airline gewählt, und das zum sechsten Mal in Folge. Bei der Kundenumfrage der größten britischen Verbraucherorganisation „Which?“ gaben die Teilnehmer unter anderem an, unzufrieden mit dem Boarding, dem Sitzkomfort sowie dem Essens- und Getränkeangebot zu sein.

Befragt wurden insgesamt 7.901 Passagiere. Tausende von ihnen gaben nach Aussage der Verbraucherorganisation an, sie würden „nie wieder Ryanair fliegen, auch wenn es billiger als bei der Konkurrenz wäre“. Passagiere waren auch wegen der vielen gecancelten Flüge und der geänderten Gepäckregeln sauer. 40 Prozent der Fluggäste waren zufrieden mit Ryanair.

Ryanair: Umfrage ist „total unrepräsentativ“

Ryanair erlebte zum einen im August 2018 den größten Streik in der Geschichte der Airline. Außerdem hatte der irische Billig-Flieger zum 1. November vergangenen Jahres das kostenlose Handgepäck abgeschafft.