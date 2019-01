Schnee-Chaos in Bayern: Bahnstrecken dicht, Flugausfälle!

Der Schnee hat Bayern weiter fest im Griff. Zwar ist die Lage am Flughafen München nicht mehr ganz so dramatisch wie am Samstag, dafür kommt es bei der Deutschen Bahn zu großen Problemen.

Der heftige Wintereinbruch in Bayern und Österreich sorgt an diesem Wochenende dafür, dass Urlauber große Probleme haben, aus den Winterferien nach Hause zu kommen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben, bis Montag sollen noch einmal bis zu 40 Zentimeter Neuschnee dazukommen.

Am Flughafen München fallen am Sonntag 15 Flüge aus

Während am Flughafen München am Samstag rund 130 Flüge ausfielen und mehr als 200 deutlich verspätet waren, beruhigt sich die Lage am Sonntag dort langsam. „15 Flüge mussten heute annulliert werden“, so Airport-Sprecherin Kathrin Stangl gegenüber dem reisereporter.