Thailand: Tropensturm Pabuk zieht knapp an Urlaubsinseln vorbei

Es war das Schlimmste befürchtet worden, doch die große Katastrophe blieb aus: Tropensturm „Pabuk“ hat Thailand weitestgehend verschont. Der Flugbetrieb auf Koh Samui läuft bereits langsam wieder an.

Der Tropensturm hat im Süden von Thailand für einige Zerstörung gesorgt und viel Müll an die Strände geschwemmt.

Zehntausende Touristen waren aus Angst vor dem Tropensturm abgereist, Tausende saßen wegen „Pabuk“ auf den beliebten Urlaubsinseln im Golf von Thailand fest. Doch er zog knapp an Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao vorbei.

Am Abend schwächte sich der Sturm ab, inzwischen ist er offiziell nur noch ein troptisches Tiefdruckgebiet eingestuft. Die Meteorologiebehörde hat die Sturmwarnung aufgehoben – der starke Regen und Wind sollten aber zunächst weiter anhalten. „Pabuk“ befindet sich jetzt über der Andamanensee.

Tropensturm „Pabuk“: Die große Katastrophe in Thailand blieb aus

Durch den Tropensturm sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, Hunderte Häuser sind teils schwer beschädigt, wie die thailändische Zeitung „Kao Sod“ berichtet. Strommasten und Bäume knickten um, an einigen Orten waren Straßen überschwemmt. Aber: Die befürchtete Katastrophe mit riesigen Schäden und vielen Toten blieben aus.

Flughafen auf Koh Samui ist wieder offen

Der Flugverkehr am Airport Koh Samui lief am Samstag wieder an, wenn auch mit deutlichen Verspätungen. Die Airline Bangkok Airways schickte zusätzliche Flugzeuge, um gestrandete Touristen abzuholen.

Der Flugbetrieb auf Koh Samui war ebenso eingestellt gewesen wie an den Regionalflughäfen Surat Thani und Nakhon Si Thammarat. In dieser Region war „Pabuk“ am Freitagmittag auf Land getroffen.