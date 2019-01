Was für ein Chaos-Jahr: Mehr als 100 Problemflüge pro Tag

2018 war das Jahr der genervten Fluggäste – so viele Verspätungen und Flugausfälle gab es noch nie. (Symbolfoto)

29.019 Flüge sind in Deutschland im Jahr 2018 gecancelt worden, das sind ganze 32 Prozent mehr als 2017. Auch bei den Verspätungen gab es eine deutliche Zunahme: 8.603 Flugzeuge landeten mehr als drei Stunden verspätet, knapp 30 Prozent mehr als im Jahr 2017. Das teilt das Fluggastrechteportal „EUclaim“ mit.

Darum gab es im Flugjahr 2018 so viele Verspätungen

Warum war das Jahr 2018 in punkto Verspätungen und Flugausfälle so eine Katastrophe? Der Hauptgrund liegt nach Angaben des Portals in der mangelhaften Planung bei den Fluggesellschaften.

„Die Airlines haben ihre Flugkapazitäten im Sommer aufgrund der erhöhten Nachfrage bis auf die letzte Maschine ausgereizt. Bei technischen Problemen oder Ausfall von Bordpersonal sind dann häufig Ausfälle und massive Verspätungen die Folge. Unwetter und Streiks kamen erschwerend hinzu“, sagt Paul Vaneker, Flugdaten-Experte bei „EUclaim“.

Das ist die unpünktlichste deutsche Airline

Die Airline mit den meisten Verspätungen war im vergangenen Jahr Eurowings, mit 1.408 deutlich verspäteten Flügen. Die meisten Annullierungen gab es bei der Lufthansa – bei Deutschlands größter Airline fielen zeitweise bis zu 60 Flüge am Tag aus. Insgesamt wurden von der Fluggesellschaft im vergangenen Jahr 12.672 Flüge gecancelt.