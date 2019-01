Shutdown: US-Nationalparks haben ein Fäkalien-Problem

Zwar sind trotz der noch immer andauernden Haushalthaltssperre in den USA einige Nationalparks weiterhin geöffnet. Diese haben nun aber ein Problem: Viele Toiletten sind gesperrt – und einige Besucher verrichten ihre Notdurft deshalb am Straßenrand.

Im Yosemite-Nationalpark mussten deshalb am Montag zwei Campingplätze und ein Waldgebiet schließen. Wie ein Sprecher des Parks der „Los Angeles Times“ berichtete, stelle menschlicher Kot und Urin an den Straßen mittlerweile ein gesundheitliches Risiko dar. Im Joshua-Tree-Nationalpark wurden am Mittwoch beliebte Campingplätze für Besucher gesperrt, so „CNN“.

US-Nationalparks versinken in Müll und Fäkalien

Reisende werden deshalb dringend gebeten, Toiletten in den benachbarten Ortschaften zu besuchen und dort auch ihren Müll zu entsorgen, bevor sie in die Parks fahren. Denn die Mülleimer der Nationalparks werden während des Shutdowns ebenfalls nicht geleert.