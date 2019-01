Wer nach Venedig will, muss zukünftig tiefer in die Tasche greifen. Denn die Pläne, eine Art Eintrittsgeld von Besuchern der Lagunenstadt zu verlangen, wurden jetzt vom Stadtrat genehmigt.

Der Bürgermeister von Venedig kann seine Pläne wahr machen: Die „contributo di sbarco“ wurde als Teil des neuen Haushaltsplans von Venedig verabschiedet. Wörtlich übersetzt ist das Eintrittsgeld eine „Gebühr fürs Von-Bord-Gehen“.

Damit soll einerseits mehr Geld in die Kassen von Venedig gespült werden, andererseits soll die Gebühr die gigantischen Besucherzahlen regulieren und beispielsweise Besucher in der Nebensaison in die Stadt locken.

Venedig: Touristen müssen bis zu 10 Euro Eintritt bezahlen

Der genaue Betrag soll nämlich je nach Jahreszeit variieren und wird zwischen 2,50 Euro und 5 Euro liegen. Bei besonderen Anlässen kann die Gebühr sogar auf bis zu 10 Euro angehoben werden, berichtet die italienische „TPI News“. Das Eintrittsgeld ist vergleichbar mit der Kurtaxe, wie du sie von verschiedenen Nord- und Ostseebädern kennst.