Norovirus-Alarm im Harz! Dutzende Hotel-Urlauber infiziert

Im Maritim-Hotel im Harz ist offenbar der Norovirus ausgebrochen! Weil etwa 30 Hotelgäste in Braunlage unter Durchfall und Erbrechen leiden, hat es einen Großeinsatz der Rettungskräfte gegeben.

Im Maritim-Hotel in Braunlage leiden etliche Hotelgäste unter Brechdurchfall.

Das ist kein schöner Start der Wintersport-Saison im Harz: Weil mehrere Gäste über Magen-Darm-Beschwerden klagten, kam es am Donnerstag im Maritim-Hotel in Braunlage zur Auslösung eines so genannten „Massenanfalls von Verletzten“.

Etwa 30 der aktuell insgesamt 400 Hotelgäste waren betroffen, teilte der Notarzt nach Angaben des Landkreises Goslar mit. Drei Menschen mussten sogar ins Krankenhaus, andere Urlauber können auch separat in ihren Hotelzimmern medizinisch versorgt werden. Vermutlich handle es sich bei dem Infekt um den Norovirus.

Norovirus-Alarm im Harz: Drei Hotelgäste müssen ins Krankenhaus

Wie die „Goslarsche Zeitung“ berichtet, soll die Krankheit über eine Reiseleiterin in das Hotel gebracht worden sein – doch inzwischen sollen sich auch Gäste angesteckt haben, die nicht zu ihrer Reisegruppe gehören.