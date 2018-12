Ätna: Vulkan-Experte erwartet noch größeren Ausbruch

Die Angst vor einem weiteren Ätna-Ausbruch oder Erdbeben ist groß bei den Sizilianern. Nach dem bisher heftigsten Erdstoß der Stärke 4,8 am Mittwoch sind etwa 600 Menschen vorübergehend obdachlos.

Sie konnten wegen des Ätna-Bebens nicht in ihren Wohnungen oder Häusern bleiben und mussten die Nacht in Notunterkünften oder Hotels verbringen. Das berichtet der italienische Radiosender „RAI“. Der Erdstoß hatte die Bewohner rund um den höchsten aktiven Vulkan Europas in der Nacht zu Mittwoch aufgeschreckt.

Schweres Ätna-Beben: Schäden in 1.600 Wohnungen

Mindestens 28 Menschen wurden durch Trümmerteile verletzt. In etwa 1.600 Wohnungen in der Region Catania wurden Schäden verzeichnet, auch eine Kirche aus dem 17. Jahrhundert wurde beschädigt. Am stärksten betroffen sind die sechs Gemeinden Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi und Santa Venerina.