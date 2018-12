Pierce Vaughn ist Flugbegleiterin bei Delta Airlines – und musste an Weihnachten arbeiten. Weil ihr Vater die Feiertage aber nicht ohne sie verbringen wollte, flog er auf all ihren Flügen mit.

Pierce ist Flugbegleiterin. Um Weihnachten mit ihr zu verbringen, setzte sich Papa Hal mit in ihre Maschinen – Sitznachbar Mike Levy (rechts) war begeistert von so viel Vaterliebe.

Die meisten Menschen setzen sich an Weihnachten ins Auto, in den Zug oder ins Flugzeug, um in die Heimat zu ihren Lieben zu reisen. Doch Hal Vaughan verbrachte die Feiertage im Flieger auf 10.000 Metern Höhe – denn seine Tochter Pierce ist Flugbegleiterin und musste sowohl an Heiligabend als auch am ersten Weihnachtsfeiertag arbeiten.

Vater will Weihnachten nicht ohne Stewardess-Tochter verbringen

Flüge hatte Hal jedoch nicht gebucht, er flog auf „Standby“ mit. Ehepartner, minderjährige Kinder und Eltern eines Delta-Mitarbeiters dürfen immer dann kostenlos oder ermäßigt mit an Bord einer Maschine, wenn nach dem Boarding noch ein Platz frei ist. Das Risiko: Wenn alles voll ist, darf er nicht mit und hängt irgendwo am Flughafen fest. Aber: Bei Papa Hal ging alles gut!

„Er schaffte es auf jeden Flug und kam sogar mal in die First Class (Weihnachtswunder)“, schreibt Tochter Pierce in einem Facebook-Post an ihre Mama Kimberly Hal Vaughan. Sie teilte die Fotos eines Mitreisenden, der auf einem der Flüge nach Detroit neben Hal saß. Der hatte die Geschichte von Papa und Tochter auf Facebook geteilt und dazu geschrieben: „Was für ein fantastischer Vater!“

I had the pleasure of sitting next to Hal on my flight back home. His daughter Pierce was our flight attendant who had... Gepostet von Mike Levy am Montag, 24. Dezember 2018

Papa Hal flog mit von Fort Meyers in Florida nach Detroit und von Detroit nach Massachusetts, berichtet „This Insider“. Delta Airlines sagte gegenüber „NBC Chicago“: „Wir schätzen alle unsere Mitarbeiter für die Arbeit während der Ferien, um Delta-Kunden zu bedienen. Wir lieben es, diesen großartigen Vater zu sehen, der die Chance hatte, Weihnachten mit seiner Tochter zu verbringen – sogar während er das Land bereiste in 30.000 Fuß Höhe.“

Das ist echte Papa-Tochter-Liebe! Was die Mutter während der Weihnachtstage gemacht hat, ist übrigens nicht bekannt...