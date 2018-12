Hach, wie romantisch! Ein riesiges Herz prangte für kurze Zeit am schwedischen Himmel. Ein Flugzeug von Thomas Cook Airlines hatte es gezeichnet, mit Hilfe von Kondensstreifen. Was steckt dahinter?

Der Airbus A332 von Thomas Cook startete am zweiten Weihnachtsfeiertag in Stockholm und landete dort eine gute Stunde später auch wieder. In der Zeit dazwischen flog die Maschine erst eine große Runde und flog dann die Form eines riesigen Herzes. Steckte eine romantische Botschaft dahinter?

Nach Angaben des Flugzeug-Tracker-Portals „Flightradar 24“ war die Maschine wegen Wartungsarbeiten eine Woche am Boden geblieben. Es habe sich vermutlich um einen zweiten Testflug gehandelt, bei dem keine Passagiere an Bord gewesen seien. Anstatt nur hin und her zu fliegen, haben die Piloten offenbar das Herz an den Himmel gezeichnet...

Kreativ: Flugzeug-Piloten zeichnen Penisse und Weihnachtsbäume an den Himmel

Sie waren nicht die ersten, die Bilder an den Himmel zeichnen. Und andere waren weniger romantisch... Vor gut einem Jahr hatten zwei Navy-Piloten einen Penis mit den Kondensstreifen ihres Flugzeugs für kurze Zeit an den Himmel gepinnt, und zwar über der Stadt Okanogan im US-Bundesstaat Washington.

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today. ????????‍♂️https://t.co/9IsYvkX1za pic.twitter.com/Lm7kpMhKpY — Adam Gessaman (@adamrg) November 17, 2017

Und im Dezember 2017 hat ein neuer A380 einen riesigen Weihnachtsbaum, sogar samt Christbaumkugeln, auf den Flugradar gezeichnet.