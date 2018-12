Der Ätna auf Sizilien ist an Heiligabend ausgebrochen, begleitet von Hunderten Erdstößen. Das stärkste Beben hat in der Nacht zu Mittwoch zu Schäden an Gebäuden auf der italienischen Insel geführt.

Der Ätna ist an Heiligabend ausgebrochen, begleitet von Hunderten Erdbeben.

Hunderte Erdstöße begleiten seit Heiligabend den Ausbruch des Ätna auf Sizilien. Der heftigste Erdstoß der Stärke 4,8 hat die Menschen in der Region rund um den Vulkan in der Nacht zu Mittwoch aufgeschreckt. Mindestens vier Personen wurden von herabfallenden Trümmerteilen verletzt.

Ätna-Ausbruch: Erdbeben sorgt für Panik

Das Beben sorgte für Schäden an Gebäuden in und um Catania, berichtet das Portal „Nextquotidiano“. Einige Menschen seien in Panik auf die Straße gerannt. Die Autobahn 18 zwischen Catania und Messina ist aktuell gesperrt.

Durch den Ätna-Ausbruch habe sich am Vulkan ein zwei Kilometer langer Spalt gebildet, aus dem sich Lava ergoss, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit. In der Gemeinde Zafferana Etnea ging Ascheregen nieder.

Ätna-Ausbruch legt Flugverkehr lahm

Wegen der riesigen Aschewolke fielen an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Flüge am Flughafen Catania aus. Der zweitgrößte Flughafen von Sizilien war zeitweise sogar komplett gesperrt.