Du kannst dich nicht entscheiden, in welcher Weltmetropole du lieber ins neue Jahr feiern willst? Kein Problem! Für das nötige Kleingeld kannst du erst in Sydney tanzen und wirst dann mit dem Privatjet nach L.A. geflogen. Und zwar so, dass du in beiden Städten um 0 Uhr auf das Jahr 2019 anstoßen kannst.

Und so könnte der Zeitplan deiner diesjährigen doppelten Silvesterparty aussehen:

Um 20 Uhr beginnt der Silvesterkracher in Sydney auf einer VIP-Party. Um Mitternacht genießt du dann die Sicht auf das spektakuläre Feuerwerk im Hafen: