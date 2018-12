Entlarvt: Wie Airlines tricksen, um pünktlich zu sein

In den vergangenen zehn Jahren sind die Flugzeiten auf vielen Routen mehrere Minuten länger geworden – zumindest auf den ersten Blick. Der reisereporter erklärt, warum und bei welchen Airlines das so ist.

Das Verbraucherportal „ Which “ hat herausgefunden, dass die angegeben Flugzeiten von vielen Fluggesellschaften in diesem Jahr bis zu 35 Minuten länger sind als noch vor zehn Jahren.

Eigentlich kein Wunder, denn der Himmel wird immer verkehrsreicher. So wurden in diesem Jahr zum ersten mal mehr als 200.000 Flüge an nur einem Tag gemessen. Ein paar Minuten verlängert sich die Flugzeit also auch, um mit dem höheren Flugaufgebot klarzukommen.

Flugzeiten, die mindestens zehn oder sogar bis zu 35 Minuten länger sind, erkläre das aber nicht, resümiert das Verbraucherportal. Ryanair sagt dazu, dass die Flugzeiten jedes Jahr neu angegeben würden, basierend auf den durchschnittlichen Flugzeiten auf der Verbindung aus dem Vorjahr.

So können die geplanten Zeiten fleißig Jahr für Jahr noch weiter aufgepolstert werden.