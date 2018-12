Deutsche Bahn: Schönes-Wochenende-Ticket vor dem Aus

Mit dem Quer-durchs-Land-Ticket (QDL) gebe es ein „nahezu identisches bundesweites“ Angebot. Seit Ende 2014 gelte es auch am Wochenende und werde seither immer mehr nachgefragt. „Während die Nachfrage nach dem SWT signifikant sank, ging jene nach dem QDL deutlich nach oben“, so eine Bahnsprecherin. Verkaufszahlen für die beiden Tickets will die Bahn auf Anfrage jedoch nicht nennen.

Vergleich: Quer-durchs-Land-Ticket versus Schönes-Wochenende-Ticket

Worin unterscheiden sich die beiden Tickets? Der reisereporter beantwortet die wichtigsten Fragen:

Wie viel kostet das Ticket?

Das Quer-durchs-Land-Ticket kostet 44 Euro für die erste Person und 8 Euro für jeden weiteren Mitreisenden. Maximal können fünf Menschen für insgesamt 76 Euro mit einem Ticket fahren.

Das Schönes-Wochenende-Ticket kostet ebenfalls 44 Euro für die erste Person und 6 Euro Aufschlag für jeden weiteren Mitreisenden, maximal dürfen auch hier fünf Leute für insgesamt 68 Euro mit einem Ticket fahren.

Wann darf ich mit dem Ticket fahren?

Das Schönes-Wochenende-Ticket gilt, wie der Name schon erahnen lässt, nur samstags und sonntags. Mit dem Quer-durchs-Land-Ticket dürfen Reisende hingegen an jedem Wochentag fahren.

Beide Tickets sind einen Tag lang gültig. Das Schönes-Wochenende-Ticket gilt von 0 Uhr bis 3 Uhr am Folgetag, das Quer-durchs-Land-Ticket gilt montags bis freitags von 9 Uhr bis 3 Uhr am nächsten Tag und am Wochenende von 0 Uhr bis 3 Uhr am Folgetag.

Mit welchen Zügen darf ich fahren?

Beide Fahrkarten gelten in allen Regionalzügen der Deutschen Bahn (zweite Klasse) in ganz Deutschland sowie in einigen Zügen anderer Eisenbahnunternehmen. Aber: Das Quer-durchs-Land-Ticket gilt, im Gegensatz zum Schönes-Wochenende-Ticket, nicht in Bussen, S- und U-Bahnen.

Wohin darf ich mit dem Ticket fahren?

Das Quer-durchs-Land-Ticket gilt nur in Deutschland, das Schönes-Wochenende-Ticket enthält auch einige Verbindungen nach Dänemark, in die Niederlande, die Schweiz, nach Österreich und Polen.