So sieht eine Achterbahn auf dem Kreuzfahrtschiff aus

Eine Achterbahn auf dem Kreuzfahrtschiff? Klingt völlig verrückt, aber Carnival Cruises baut tatsächlich ein solches Fahrgeschäft an Deck der neuen „Mardi Gras“. Und die Reederei ist nicht die einzige.

Wasserrutschen, Gokart, Ziplines an Bord und Pools im Ozean – viele Kreuzfahrtschiffe ähneln heute Freizeitparks. Nun setzt Carnival Cruise Line noch einen drauf. Die Reederei baut eine Achterbahn auf ihr neues Kreuzfahrtschiff, die „Mardi Gras“.

Der jüngste Carnival-Spross wird über eine rund 244 Meter lange Achterbahn verfügen, die Passagiere mit bis zu rund 64 Kilometern pro Stunde um das Schiff „fliegen“ lässt, kündigt die Reederei an.

In dem Fahrgeschäft sollen zwei Gäste in einem motorradähnlichen Gefährt über das Oberdeck fahren. Die Beschleunigungswerte sollen denen eines Rennwagens ähneln, so Carnival Curises. Für noch mehr Nervenkitzel sorgen schnelle Drehungen und ein extremes Gefälle.

So soll die Achterbahnfahrt auf dem Kreuzfahrtschiff aussehen

Achterbahn auf Kreuzfahrtschiff: Carnival Cruise ist nicht die einzige Reederei

Carnival Cruise bezeichnet die „Bolt: Ultimate Sea Coster“ als „erste Achterbahn auf dem Meer“. Aber: Die Reederei ist nicht die einzige, die 2020 ein Kreuzfahrtschiff mit einem solchen Fahrgeschäft auf Jungfernfahrt schicken will.

Auch die neuen Global-Class-Dampfer bekommen eine Achterbahn. Die „Global I“ ist das erste Schiff in der Reihe und wird das größte Kreuzfahrtschiff der Welt sein. Sie soll Ende 2020 erstmals in See stechen.