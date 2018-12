England: Hunderte Pubs verbieten „Last Christmas“

„Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away...“ Und dieses Jahr? Wehren sich mehr als 200 Pubs in England gegen den Dauerohrwurm: Der Manager der Fuller’s Inns verbietet den Song in seinen Pubs.

Advent ohne „Last Christmas“ in England

Warum? Mit dem Verbot unterstützen die Pubs das Spiel eines Radiosenders, dass in England ein viraler Hit geworden ist: „Whamageddon“. Dabei versuchen die Teilnehmer, bis Mitternacht am Heiligen Abend kein einziges Mal „Last Christmas“ zu hören. Egal ob im Radio, Zuhause oder im Pub.

So intensiv, wie wir im Dezember mit dem Lied beschallt werden, eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Zumindest in den 231 Pubs der Fullers-Kette bist du vor „Last Christmas“ aber sicher. Um den „Whamageddon“-Spieler zu helfen, hat der Manager seinen Bars aufgetragen, den Song nicht zu spielen.

Solltest du den Wham!-Weihnachtshit doch in einem der Pubs hören, bekommst du einen Gratis-Drink spendiert, verspricht der Manager gegenüber der „Sun“.