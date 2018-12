Ups, das ging schief: Weil die Reederei kurzfristig die Abfahrtszeit in Havanna geändert hatte, saßen zwei Passagiere auf Kuba fest. Das Schiff der Norwegian Cruise Line war ohne sie weitergefahren.

Da rutschte Kevin R. und seiner Freundin erst mal das Herz in die Hose: Als sie nach ihrem Landausflug in Havanna am Kreuzfahrtterminal ankamen, hatte ihr Schiff bereits abgelegt.

Wie konnte das passieren? Das Paar war auf einer fünftägigen Kreuzfahrt mit Norwegian Cruise Line von und nach Miami. Zwei Tage waren für die Hauptstadt von Kuba eingeplant.

Norwegian Cruise Line: Crew ändert spontan den Zeitplan

Eigentlich sollte das Schiff am zweiten Tag um 17 Uhr wieder ablegen. Die Zeit wurde aber vorverlegt: In einem Newsletter teilte die Schiffscrew am selben Morgen mit, dass die „Norwegian Sky“ bereits um 13.30 Uhr ihre Reise fortsetzen werde.

Kevin hatte das Schreiben zwar erhalten, es aber ungelesen eingesteckt, bevor er und seine Freundin zu dem Ausflug aufgebrochen waren. So kam die böse Überraschung erst am späten Nachmittag.