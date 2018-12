Sex auf Pyramide in Ägypten: Jetzt spricht der Fotograf

Und er gibt zu: „Der ‚Pyramiden Fi**‘ war die dümmste Idee, die ich je hatte. Westliche, privilegierte Jugend in ihrer schlimmsten Form. Alles, was gefehlt hat, waren ein Joint und eine Flasche Wodka.“

Es habe mehrere gegeben, die die Idee „lustig“ fanden. Eine hatte Lust und Zeit – und so kam es zur Besteigung des Weltkulturerbes.

Andreas Hvid: „Ich hatte viele Jahre davon geträumt, die große Pyramide zu erklimmen. Also kontaktierte ich einige Mädchen in Dänemark, von denen ich dachte, dass sie daran interessiert wären, das Pyramiden-Fi**foto zu machen.“

Jetzt äußert sich der Skandal-Fotograf erstmals zum Fall. „Ich bin traurig, dass so viele Leute so wütend geworden sind“, erklärt er gegenüber dem dänischen „ Ekstra Bladet “.

Allerdings betont er: Er hatte keinen Sex auf der Pyramide. Andreas Hvid: „Wir hatten keinen Sex und hatten es nie!“ Immerhin sei er ein Akt-Fotograf.

Kletter-Aktion und Sex auf Pyramide von Gizeh war eine Straftat

Ob Sex oder nicht: Was der Däne getan hat, ist verboten – sowohl die Besteigung der Pyramide von Gizeh, als auch die (gestellte) Besteigung seiner weiblichen Begleitung. Der Chef des archäologischen Instituts in Ägypten bezeichnete das Video als einen „Krieg gegen Ägypten“.

Das ist dem Dänen auch klar. Er sagt gegenüber der dänischen Zeitung: „Ich werde mich in der Zukunft aus Ägypten fernhalten. Was ich in Ägypten machen wollte, habe ich gemacht...“