Bahn-Streik: 7 Wege, wie du trotzdem ans Ziel kommst

Der Fernverkehr war bundesweit eingestellt, in vielen Bundesländern standen die Regionalzüge still: Der Bahn-Streik hat Deutschland lahmgelegt. Wir haben sieben Wege parat, die dich doch noch ans Ziel bringen.

1. Fahrgemeinschaften

2. Mitfahrgelegenheiten

Du hast es nicht so mit dem Internet? Dann hilft nur: An die Straße stellen und Daumen raus: Trampen !

Kein Auto und auch keine Kollegen oder Freunde am Start, die dich mitnehmen können? Dann such doch online nach einer Mitfahrgelegenheit – Anbieter sind zum Beispiel BlaBlaCar , fahrgemeinschaft.de und bessermitfahren.de .

3. Mietwagen

Und da natürlich bis zu fünf Personen in das Auto passen, ist der Preis mit Mitfahrern (siehe den Punkt Fahrgemeinschaft) teilbar.

4. Taxi

Wenn nichts mehr geht (und du das nötige Kleingeld hast) gibt es natürlich noch das Taxi. Statt in der Zentrale anzurufen, lieber am nächsten Taxi-Stand mit den Fahrern ins Gespräch kommen und einen Festpreis für die Strecke aushandeln. Wenn du noch einen Mitfahrer findest, ist die Taxifahrt dann gar nicht mehr so teuer.

5. Flixbus

Wenn die Bahn nicht fährt, freut sich der grüne Fernbusriese. Denn mit dem Flixbus kannst du in mehr als 2.000 Städte in Deutschland und Europa reisen – ein anderer Anbieter ist zum Beispiel Eurolines.

6. Inlandsflüge

Umweltfreundlich ist es nicht gerade, aber wenn du wirklich dringend von einer größeren Stadt in eine andere musst, dann ist auch ein Inlandsflug eine Alternative (vorausgesetzt, du hast deinen Personalausweis dabei). Den Flug kannst du spontan online oder direkt am Flughafen buchen.

7. Fahrrad

Zugegeben, diese Alternative eignet sich eher für kürzere Strecken, Hamburg – München wollen wir dir da nicht zumuten (wobei: Radreisen liegen ja total im Trend)... Aber Fahrradfahren ist gesund, hält dich fit und du kommst völlig wach am Ziel an.

Wenn du kein eigenes hast oder schon am Bahnhof stehst und deins nicht dabei hast, dann nutz doch eines der Fahrradverleihsysteme, die es inzwischen in jeder großen Stadt in Deutschland gibt. Anbieter sind zum Beispiel Nextbike, Call-a-Bike, Byke oder oBike.

Dabei kannst du dir ein Bike to go mieten und je nach Anbieter entweder an einer Abgabestation oder überall im öffentlichen Raum abstellen.