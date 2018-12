Nach Tinder-Date: Leiche von Backpackerin (22) gefunden

Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich: Millionärstochter Grace M. (22) wollte nach der Schule noch ein Jahr herumreisen, bevor das Studentenleben losgehen sollte.

Ihre Reise begann in Peru – doch bereits die zweite Etappe sollte ihre letzte sein. Am 20. November kam sie in Neuseeland an, zuletzt wurde sie am 1. Dezember um 21.41 Uhr in einem Hotel gesehen. Bei ihr: ein Mann.

Millionärstochter war auf Weltreise – und verschwand plötzlich

Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll es sich dabei um ihr Tinder-Date gehandelt haben.

Danach verschwand Grace spurlos. Die Polizei in Neuseeland fahndete nach der „reizenden, aufgeschlossenen, lebenslustigen und familienorientierten Tochter“ – ohne Erfolg.