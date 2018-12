Auf ins Jetset-Leben! Die Familie sucht einen professionellen Fotografen, der sie bei ihren Reisen um die Welt begleitet und diese in Bildern festhält. Der Job startet im Februar 2019, ab dann reist der Fotograf zwölf Monate lang immer wieder um die Welt.

Unter anderem geht’s zur Formel 1 nach Monacco und Abu Dhabi, zum Mardi Gras in New Orleans, zum Karneval in Rio de Janeiro, zum Tauchen auf die Malediven und zum Skifahren nach Val-d’Isère in Frankreich.

An allen Stationen soll der Fotograf die Familie fotografieren und so für „die schönsten Erinnerungen“ sorgen. Die Reisen können bis zu drei Monate am Stück dauern.

Als Fotograf mit reicher Familie um die Welt reisen: Wer steckt dahinter?

Dafür zahlt die Familie 80.000 Pfund, umgerechnet rund 90.000 Euro. Außerdem übernimmt sie die Verpflegung sowie die Kosten für die Reisen und die Unterkünfte.