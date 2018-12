Der Passagier hatte auf der Nordsee-Kreuzfahrt eigentlich nur ein paar Fotos an die Freunde daheim verschickt. Doch nach der Reise mit Aida kam der Schock: Eine Horror-Handyrechnung über 1.500 Euro!

Wenn die Handyrechnung mehr als dreimal höher ist als die Reisekosten, dann ist definitiv etwas so richtig schiefgegangen. So wie bei diesem Passagier, der sich an den reisereporter gewandt hat.

Er machte mit Aida eine viertätige Nordsee-Kreuzfahrt: Von Hamburg ging es mit der „Aida Luna“ nach Amsterdam und London. Dafür bezahlte er 400 Euro. Doch nun soll er noch mal 1.500 Euro draufzahlen – für die Nutzung seines Handys.

Der Passagier, der anonym bleiben möchte, hatte sich nichts dabei gedacht, als er ein paar mit dem Smartphone gemachte Urlaubsschnappschüsse übers Internet verschickte. Er war mit dem Schiff in einem europäischen Gewässer unterwegs, bekam keine Info-SMS vom Anbieter und vermutete, im deutschen oder niederländischen Netz zu sein. Ein großer Fehler.

Mann verschickt online Fotos vom Kreuzfahrtschiff „Aida Luna“

Auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es in der Regel kein normales Mobilfunknetz. Das Handy verbindet sich daher mit dem Mobilfunknetz des Schiffes, das über Satellit funktioniert. Problem dabei: Für Kreuzfahrten gelten die EU-Roamingverordnungen nicht, es gibt keine Kostenbremse.

Daher kam nach der Reise die Horrorrechnung: Der Telefonanbieter O 2 forderte 1.200 Euro für 57 Megabyte Datennutzung über den sogenannten Maritime Communication Partner (MCP). Das ist ein Mobilfunknetz, mit dem alle Aida-Schiffe ausgestattet sind, schreibt die Reederei auf ihrer Website.

Für MCP verlangt O 2 nach der aktuellen Preisliste (Dezember 2018) 2,50 Euro pro 100 Kilobyte Daten, 2,01 Euro pro Minute für Telefonate nach Deutschland, 1,59 Euro pro Minute für eingehende Gespräche und 99 Cent pro SMS.

„Als ich die Rechnung aufgemacht habe, war ich kurz vorm Sauerstoffzelt“, sagt der Passagier dem reisereporter. Er widersprach – erfolglos.