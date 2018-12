Horror-Flug: Passagiere müssen bei 50 Grad schwitzen

Von der Kühltruhe in den Ofen: So dürften sich die Passagiere gefühlt haben, als sie in Russland ins Flugzeug gestiegen waren. Sie schwitzten stundenlang bei bis zu 50 Grad, weil die Klimaanlage kaputt war.

Das Sauna-Flugzeug – klingt nach einem neuen Flugtrend. Es gibt ja sogar schon Airlines, die Meditationen an Bord anbieten. Die Passagiere der russischen Airline S7 allerdings waren völlig unfreiwillig zwei Stunden lang zum Schwitzen über den Wolken verdonnert.

Weil die Klimaanlage kaputt war, herrschten bis zu 50 Grad in der Kabine. Kurz zuvor hatten sie das andere Extrem erlebt: Am Flughafen Tolmachevo in Novosibirsk hatten sie in einem Transfer-Bus bei geöffneten Türen für längere Zeit warten müssen – bei minus 25 Grad Außentemperatur.

Bis zu 50 Grad an Bord: Flugzeug verwandelt sich in Sauna

An Bord der Maschine war auch die russische Rockband „Chaif“, schreibt die britische „Sun“. Sänger Vladimir Shakrin berichtet: „Ich habe sogar meine Hand dorthin (woher die Luft der Klimaanlage kam) gelegt und es fühlte sich an, als würde sie kochen. Es waren 45 oder 50 Grad.“

In kürzester Zeit habe sich die Kabine der Maschine vom Typ Embraer 170-E70 in eine Sauna verwandelt. Die Folge: Noch vor dem Start beschwerten sich die Passagiere. Einige hätten Angst bekommen und gesagt: „Wir steigen wieder aus“, „Stoppt das Flugzeug“, oder „Ich will nicht fliegen, euer Flugzeug ist nicht in Ordnung.“