Wie du dich auf Kreuzfahrten vor Krankheiten schützt

Den geplanten Traumurlaub mit Brechdurchfall auf dem Klo verbringen – diesen Horror erleben Kreuzfahrtpassagiere immer wieder. Hier erfährst du, welche Hygieneregeln du an Bord unbedingt einhalten musst.

Norovirus, Malaria und sogar Tollwut. Die Liste der Krankheiten, die Kreuzfahrtpassagieren auf den Weltmeeren drohen, ist lang. Allein bei der Aida-Flotte gab es in diesem Jahr innerhalb weniger Monate auf mindestens sieben Schiffen Ausbrüche von Magen-Darm-Krankheiten.

Um Epidemien an Bord zu verhindern, raten die Reiseanbieter Urlaubern, unbedingt einige Regeln zu beachten. Denn im schlimmsten Fall sind Kreuzfahrtschiffe für Viren und Bakterien regelrechte Brutkästen. Die Krankheitserreger kommen nach Auskunft des Centrums für Reisemedizin (CRM) in den meisten Fällen über verunreinigte Nahrungsmittel und Getränke an Bord.

Auf der Kreuzfahrt: Jede Erkrankung melden

In 20 bis 70 Prozent der Fälle sind Kolibakterien die Ursache für Durchfall auf Reisen, ebenso häufig droht Ansteckung durch das Norovirus. Aber auch der Stress der Reisevorbereitung, die Zeitumstellung und der Klimawechsel spielen eine Rolle.