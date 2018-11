Horror-Flug! Tourist hängt ungesichert an Drachenflieger

Er wollte sich den Traum vom Tandem-Drachenflug erfüllen – und erlebte einen Albtraum. Ein Video zeigt, wie sich ein US-Tourist minutenlang an den Piloten klammert, weil er nicht festgeschnallt wurde.

Der Tourist klammerte sich in Todesangst an den Piloten und das Gestell des Drachens.

Bei diesen Aufnahmen stockt einem der Atem: Ein Tourist aus den USA wollte sich in der Schweiz seinen Traum von einem Tandem-Drachenflug erfüllen. Doch der Pilot beging einen dramatischen Fehler und machte daraus einen Albtraum, denn er vergaß, den Mann namens Chris Gursky festzuschnallen. Für den bedeutete das: mehrere Minuten Todeskampf.

US-Tourist nicht am Drachenflieger festgeschnallt – er kämpft um sein Leben

Dramatische Videoaufnahmen zeigen, wie sich die zwei von einem 1.200 Meter hohen Plateau in den Abgrund stürzen, der Tourist völlig ungesichert!

Bereits kurz nach dem Abflug droht Chris abzustürzen, klammert sich in Todesangst an eine Metallstange und den Piloten. Der versucht sofort eine Landung am Hang einzuleiten, bekommt den Drachen jedoch nicht unter Kontrolle.

Es bleibt nur noch der Flug Richtung Tal – bei Geschwindigkeiten bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Im Untertitel des Videos kommentiert Chris: „Ok, jetzt werde ich sterben.“

Video: Tourist klammert sich in Todesangst an den Drachenflieger-Piloten