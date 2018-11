17 Tage lang steckten die jugendlichen Mitglieder einer Fußballmannschaft in der Höhle im Norden Thailands fest, bis sie gerettet werden konnten. Seit einigen Tagen ist der Park für Touristen geöffnet.

Noch während die zwölf Jungen und ihr Trainer in der Höhle in der Provinz Chiang Rai ausharrten, schmiedeten die Behörden Pläne zur anschließenden Vermarktung des Unglücksortes. Seit dem 16. November ist der Park, in dem die Höhle liegt, nun wieder für Besucher geöffnet.

Seitdem fanden bereits Tausende Besucher ihren Weg nach Tham Luang – Khun Nam Nang Non. Die Unglückshöhle selbst ist allerdings noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Fußballmannschaft war 17 Tage lang in der Höhle gefangen. Foto: imago/zumapress

Verkaufsstände säumen den Weg zur Unglückshöhle in Thailand

Wie der „Guardian“ berichtet, pilgern dennoch zahlreiche Thais und Touristen vorbei an Dutzenden Souvenir- und Essensständen, um einen Blick auf den Schauplatz der gefährlichen Rettungsaktion zu werfen, die Menschen auf der ganzen Welt vergangenen Sommer in Atem hielt.