Doch da war auch Angst: „Gott, ich will nicht sterben.“ Er bat Gott in dem Eintrag auch darum, „jedem der Menschen auf dieser Insel zu vergeben, die versuchen, mich zu töten, vor allem, wenn es ihnen gelingt.“

Der 27-Jährige betrachtete seine Reise als Gottes Auftrag: „Herr, ist die Insel Satans letzte Festung, in der niemand deinen Namen gehört hat oder nicht einmal die Chance hatte, ihn zu hören?“ – es sind einige der letzten Zeilen, die John in sein Tagebuch schrieb, das die Mutter des Amerikaners der „ Washington Post “ überreichte.

Die Sentinelesen schützen ihre Isolation mit Gewalt und reagieren extrem aggressiv auf Fremde. Das sichert dem Volk das Überleben, denn durch ihre Abgeschiedenheit haben sie keine Abwehrkräfte gegen bestimmte Krankheiten entwickelt.

Die Leiche des Amerikaners liegt nach wie vor am Strand, es ist unklar, ob und wie sie geborgen werden kann. Einige Polizisten waren am Samstag mit Booten bis auf 400 Meter an die Insel herangefahren. Doch am Strand stellten sich auch ihnen bewaffnete Ureinwohner entgegen. Die Polizisten drehten ab, um eine Konfrontation zu vermeiden.

Wer sind die Sentinelesen eigentlich?

Das Volk der Sentinelesen soll aus gerade einmal 150 Menschen bestehen. Sie leben seit rund 60.000 Jahren auf der Andamanen-Insel North Sentinel Island im Indischen Ozean. Die Ureinwohner sind Jäger und Sammler und können offenbar nur bis zwei zählen. Viel mehr ist nicht bekannt, so ist zum Beispiel unklar, ob sie einer Religion angehören oder ob sie Feuer machen können.