Na, kommen bei diesem Bild aus der SAS-Kampagne Erinnerungen an einen Weihnachtsfilm hoch?

„Tatsächlich Liebe“ ist einer der beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Unvergessen die Szene am Anfang des Films, die Menschen bei der Ankunft am Flughafen zeigt. Dazu die Stimme von Hugh Grant aus dem Off, der feststellt: „Ich glaube, wer darauf achtet, wird feststellen können, dass Liebe tatsächlich überall zu finden ist.“ Hach!

Video: Airline zeigt den Zauber des Wiedersehens

Weil fast jeder ein lang ersehntes Wiedersehen am Flughafen schon mal erlebt hat, verursacht die Szene im Film auch 15 Jahre nach seinem Erscheinen immer noch absolute Gänsehaut. Ein Gefühl, das auch das neue Youtube-Video von SAS erzeugen will:

Um die herzergreifenden Aufnahmen zu bekommen, haben der Fotograf Peter Funch und der dänische Filmemacher Jeppe Rønde eine Woche am Flughafen Kastrup in Kopenhagen verbracht.

Dort warteten sie genau die richtigen Sekunden ab, um die emotionalsten Momente festzuhalten. Ist gelungen, oder?