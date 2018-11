Blogger kritisiert Airline – dann „mobbt“ ihn die Crew

Außerdem kündigt Josh sein neues YouTube-Video an, in dem er so richtig über die Airline herziehen will. Der Crew seines Fluges schien dieser öffentliche Rant nicht so gut gefallen zu haben.

Blogger fühlt sich von Flugbegleitern nach harter Kritik gemobbt

Gegenüber der australischen „news.com.au“ und in einem 20-minütigen Video schildert Josh den restlichen Flug. Angeblich soll die Crew von dem Post Wind bekommen und ihn daraufhin ignoriert haben. Zuerst sei ihm kein Wasser mehr ausgeschänkt worden. Irgendwann hätten die Flugbegleiter ihm sogar verboten zu filmen, obwohl er dafür eigentlich eine Genehmigung hatte, erzählt Josh. Er habe sich gemobbt und sehr unwohl gefühlt.