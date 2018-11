Müssen Dicke im Flugzeug eigentlich zwei Sitzplätze buchen?

Es ist unangenehm für alle Beteiligten: Menschen mit großem Körpervolumen müssen sich in enge Flugzeugsitze quetschen, kleinere Menschen fühlen sich von ihnen vielleicht eingeengt. Was raten Experten?

In den USA schreibt die Federal Aviation Administration vor, dass es jedem Passagier möglich sein muss, den Anschnallgurt zu schließen und die Armlehnen nach unten zu klappen. Einige US-Airlines legen sogar fest, wie weit der Körper eines Passagiers auf den benachbarten Sitz ragen darf, berichtet die Platform „ Skyscanner “.

Wie Menschen mit Übergewicht im Flugzeug mehr Platz bekommen

Auf der Plattform „Anwaltsauskunft“ wird erklärt, dass einige Airlines beispielsweise versuchen, die Sitzplätze neben Übergewichtigen frei zu lassen oder während des Fluges so umzusetzen, dass der Platz neben ihnen leer bleibt.

Bei der amerikanischen Fluggesellschaft Southwest Airlines gibt es sogar ziemlich klare Regeln für Menschen, die mehr Platz benötigen: Die Airline rät ihnen, vor dem Flug einen zusätzlichen Sitzplatz zu reservieren. Nur so sei garantiert, dass die Passagiere mitfliegen können. Sollte der Flug nicht ausgebucht sein, wird das Extraticket nachträglich erstattet.

Mehr Platz in der Business und First Class

Hierzulande empfielt der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), gerade auf Langstreckenflügen einen Sitzplatz in höheren Klassen zu buchen. Dort würden die Sitze mehr Platz bieten. Teurer sind Flugtickets in diesen Kategorien, aber leider auch.

Eine tatsächliche Pflicht, die besagt, dass dicke Menschen in Deutschland ein zweites Ticket kaufen müssen, gibt es nicht. Überlegungen in diese Richtung wurden in der Vergangenheit als diskriminierend eingeschätzt.