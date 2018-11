Und weiter: „Ägypten und Tunesien, ebenfalls Aufsteigerziele in diesem Jahr, verzeichnen auch 2019 eine starke Nachfrage. Außer kräftigen Zuwächsen für Hurghada und Marsa Alam als wichtigste ägyptische Reiseziele deutscher Tui-Gäste steigt auch die Nachfrage nach Nilkreuzfahrten wieder deutlich an“, so die Sprecherin. Zur Wintersaison 2018/2019 solle es eine neue Direktverbindung mit Tuifly von Frankfurt am Main nach Luxor geben.

Die Deutschen sind auch 2019 reisefreudig – davon ist Tui-Sprecherin Anja Braun überzeugt. Besonders die Türkei befinde sich mit „hohen zweistelligen Buchungszuwächsen“ auf der Überholspur. „Das Land punktet mit günstigen Preisen, guter Qualität und einem hohen All-inclusive-Anteil“, so Braun, die für nächstes Jahr einen neuen Tui Magic Life Club in Bodrum ankündigt.

Während sich in den Alpen schon die ersten Wintersportler die Bretter unter die Füße schnallen, planen viele Deutsche schon den Urlaub für das nächste Jahr. Welche Ziele sind besonders angesagt? Wir haben bei den Reiseveranstaltern Tui, FTI, Studiosus und Gebeco nachgefragt und wollten wissen, was die Reisetrends 2019 sind.

Reisetrends: Spanien bleibt das beliebteste Reiseziel der Deutschen

„Trotz dieses Comebacks der nordafrikanischen Ziele bleibt Spanien das beliebteste Auslandsreiseziel deutscher Tui-Urlauber.“ Auch Griechenland bleibe weiter unter den Reisetrends. Bei Tui entwickeln sich auch die USA, Kanada und Ziele im Indischen Ozean wie die Malediven und Seychellen erfreulich.

Mehr Vielfalt, mehr Flexibilität: „Urlauber wollen heute mehr denn je möglichst individuell und flexibel unterwegs sein, Neues entdecken und wünschen sich besondere Erlebnisse wie Thementouren oder Begegnungen mit Locals“, betont dazu Dietmar Gunz, Group Managing Director bei FTI. „Wir gestalten mit unseren facettenreichen Angeboten aktiv die neue Art des Pauschalurlaubs mit.“

FTI: Griechenland einer der wichtigsten Reisetrends

Bei FTI gehört Griechenland zu den wichtigsten Reisetrends 2019. Der viertgrößte Reiseveranstalter Europas weitet sein Flugprogramm aus – zu den bewährten Klassikern wie Kreta, aber auch zu den kleineren Inseln. FTI fliegt ab Mitte April von sieben Flughäfen Deutschlands nach Korfu.

Verbindungen gibt es aus Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Leipzig und Berlin. Auch für die Türkei – ebenso wie für Griechenland – hat der Veranstalter in diesem Jahr die Eine-Million-Gäste-Marke geknackt.

Ziele in Griechenland, zum Beispiel die Insel Santorin, sind auch im kommenden Jahr wieder beliebt. Foto: imago/CHROMORANGE

Dieser Reisetrend soll 2019 weitergehen. Zypern und Malta zählen ebenfalls zu den beliebten FTI-Reisezielen. In Tunesien wird der Veranstalter der steigenden Nachfrage nach kulturellen Entdeckungen gerecht. Und in Marokko baut er aufgrund der wachsenden Beliebtheit seine Hotelsparte weiter aus.

Portugal wird 2019 als Reiseziel boomen

Außer den Kanaren gehören auch die Balearen, das spanische Festland sowie Portugal bei FTI zu den Top-Destinationen 2019. Hier sollen die Kapazitäten um rund 15 Prozent erweitert werden. In Italien sieht FTI eine große Nachfrage für die Regionen Trentino-Südtirol und Gardasee.

Im südosteuropäischen Raum legt FTI sein Hauptaugenmerk auf das Trendziel Montenegro. Zehn neue Hotels erweitern den Katalog. Auch Bulgarien und Kroatien rücken verstärkt in den Fokus. Bei den Fernreisen setzt der Veranstalter außer auf Kuba zusätzlich auf weitere Reiseziele in der Karibik – das Angebot wird zum Beispiel in der Dominikanischen Republik und in Mexiko auf der Yucatán-Halbinsel sowie auf den ABC-Inseln (Aruba, Bonaire und Curaçao) erweitert.

Studiosus: China ist als Reisetrend-Ziel im Aufwind

„Der Blick in die Glaskugel ist mitunter nicht ganz leicht, aber wir können die wichtigsten Reisetrends auf der Basis von diesem Jahr gut einschätzen“, sagt Frano Ilic. Der Pressesprecher der Unternehmensgruppe Studiosus, zu der auch Marco Polo gehört, sieht vor allem China weiter im Aufwind. „Auch Japan und Indonesien werden wieder stark nachgefragt.“

China ist als Reiseziel weiter im Aufwind. Foto: unsplash.com/Vidar Nordli Mathisen

Ebenfalls Reisetrends seien die Kaukasusländer Armenien und Georgien sowie die südamerikanischen Länder Peru und Ecuador. Zu den Verlierern zählt Ilic die USA, und auch die große Kuba-Nachfrage vergangener Jahre habe sich gelegt.

Eine Trendwende hat der Studiosus-Sprecher bei den Zielen in die islamische Welt beobachtet. „Marokko und Oman sind im Kommen, aber auch die Kulturreisen durch Ägypten werden wieder gebucht.“

In Europa sieht Ilic Griechenland ganz weit vorn. Frankreich, Russland und die baltischen Länder seien ebenfalls bei den Urlaubern beliebt.

Türkei: Badeurlauber kommen, Kulturreisende eher nicht

„Dagegen verlieren Island, Irland und Skandinavien ein wenig“, schätzt der Pressesprecher ein. „Sorgenkind bleibt die Türkei, die sicherlich für Badeurlauber wieder attraktiver geworden ist, nicht aber für die Kulturreisenden.“

Gebeco-Geschäftsführer Ury Steinweg sieht für 2019 bei den Fernzielen weiterhin Japan, China, Neuseeland und Australien im Trend. Auf der Nah- und Mittelstrecke wachse die Nachfrage für Jordanien, Israel, Griechenland, Marokko, Oman und Usbekistan. Auch „für Russland seien steigende Buchungszahlen zu beobachten“.

Ägypten erholt sich weiter

„Ägypten erholt sich weiter, und wir rechnen mit starken Buchungszuwächsen“, sagt Steinweg, der für die Türkei außerdem ein „zartes Anzeichen für eine Wiederkehr auf die touristische Landkarte der Rundreisen“ sieht.

„Für Lateinamerika zeichnet sich Peru als das Reiseland für Feinschmecker ab“, sagt der Gebeco-Chef. Und im Bereich Pazifik setzt sich Neuseeland als Aktivreiseziel weiter durch. „Für Australien haben wir unser Programm überarbeitet, da wir aufgrund besserer Flugverbindungen nun auch den Südwesten Australiens in den Fokus nehmen können“, ergänzt Steinweg.