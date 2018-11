Magen-Darm-Virus auf Kreuzfahrt: 7 Aida-Schiffe betroffen

Doch geholfen habe das nicht, so die Passagierin: „Meine Freundin bekam nach zwei Tagen heftigen Durchfall, dabei war sie nur bei uns in der Kabine aufs Klo gegangen und hatte sich regelmäßig die Hände desinfiziert.“ Die beiden Frauen arbeiten im Krankenhaus, da sei das Achten auf Hygiene für sie auch im Privatleben selbstverständlich.

Von unzumutbaren Zuständen auf der „Aida Blu“ berichtet eine Passagierin, die anonym bleiben möchte. Auf der Reise vom 5. bis 12. August mit Start in Venedig seien so viele Menschen an einem Magen-Darm-Virus erkrankt gewesen, dass die Plätze im Bordkrankenhaus nicht ausgereicht hätten. „Es wurden Liegen vom Pool geholt und diese vor dem Hospital bis zum Aufzug im Gang aufgestellt“, berichtet die Frau.

Hat Aida ein Norovirus-Problem? Das lässt sich zumindest nach den Schilderungen der betroffenen Urlauber vermuten. Denn: Auf mindestens sieben Aida-Kreuzfahrtschiffen gab es Probleme mit Magen-Darm-Infekten – in den vergangenen vier Monaten. Eine Chronologie.

Die Freundin sei stundenlang im Krankenhaus gewesen und danach in Quarantäne auf dem Zimmer. Aus den Restaurants seien die Tischdecken, Besteck und Tassen verschwunden. Und zu allem Übel hätten sie am Abreisetag bereits um 9 Uhr von Bord sein müssen – „weil wieder desinfiziert wurde“. Die Passagierin ist sauer: „Da zahlt man einen Haufen Geld und kann dann die Reise nicht mal genießen. Und wir warten bis heute auf eine Stellungnahme von Aida.“

Ähnliches erlebte Manuela mit ihrer Famlie auf ihrer Kreuzfahrt mit der „Aida Blu“ vom 28. Oktober bis zum 4. November.

Magen-Darm-Infekt auf der „Aida Stella“

„Unsere Reise war wunderbar“, berichtet uns eine Reisende, die ebenfalls anonym bleiben möchte. Aber: „Bis mich ein Infekt plattgemacht hat.“ Auch ihr Mann steckte sich Anfang August mit einem Magen-Darm-Virus an, die Restaurants waren bereits Tage zuvor „verdächtig leer“. Am selben Tag wurden die Tische im Restaurant leer geräumt, es habe eine „Grundreinigung“ gegeben.

„Versuchskaninchen“ auf der „Aida Luna“

Raimund war vom 18. bis 25. August mit seiner Frau auf der „Aida Luna“ unterwegs. Aufgrund einer Desinfektion des Schiffs durften sie in Kiel er später an Bord, berichtet er. Aber: „Leider hat das nichts genutzt. Meine Frau bekam nach nur einer Nacht heftigste Magen-Darm-Probleme“, sagt er.

Seine Frau kam ins Krankenhaus auf dem Schiff, bekam dort eine Infusion und musste in Quarantäne aufs Zimmer. „Von wegen hohe Standards an Bord! Nachdem ich gesehen habe, wie das Desinfektionsteam gearbeitet hat, ist es logisch, dass es an Bord von Aida zu Kontaminationsverschleppungen kommt“, urteilt Raimund.

Er ist enttäuscht: „Was sie gut können, ist die Hospitalrechnung auf dem Bordkonto zu verbuchen. Die Rechnungen waren fast jedes mal schon nach zehn Minuten auf der Kabine. Insgesamt 400 Euro – aber kein Wort der Entschuldigung!“

Nach ihrem Urlaub („Eher entgangene Urlaubsfreuden!“) wurde das Schiff, so Raimund, wieder desinfiziert und „neue Versuchskaninchen an Bord gelassen“. Raimund: „Das alles grenzt für mich schon an Körperverletzung!“

„Unterlassene Hilfeleistung“ auf der „Aida Perla“

Tim war mit seiner Freundin vom 15. bis 22. September auf der „Aida Perla“ – seine inzwischen zwölfte Kreuzfahrt mit Aida. „Die ersten zwei Tage lief auch alles, wie bei den anderen Reisen zuvor auch. Aber das änderte sich dann“, erzählt er dem reisereporter.