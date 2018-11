Die sichersten und gefährlichsten Reiseziele 2019

Für die Bewertung der Reisesicherheit haben die Sicherheitsspezialisten International SOS und Control Risk folgende Faktoren untersucht: Politische Gewalt (Terror, Aufstände, Krieg, politisch motivierte Unruhen), soziale Unruhen (mit konfessioneller, kommunaler und ethnischer Gewalt) sowie Klein- und Gewaltkriminalität.

Gefährliche vs. sichere Länder: So hoch ist das Sicherheitsrisiko weltweit

Für die Berechnung des Sicherheitsrisikos wurden die Faktoren Bedrohung von Reisenden, politische Gewalt, Terror, Aufstände, Krieg, soziale Unruhen und Kriminalität ausgewertet.

Sehr gefährlich, weil das Sicherheitsrisiko extrem hoch ist, ist es in Aghanistan, rund um die Grenze zwischen Ägypten und Israel sowie im Gazastreifen, in Teilen der Demokratischen Republik Kongo, in Libyen, in Mali, in Teilen Nigerias, in Teilen Pakistans, in Somalia, im Südsudan, in Syrien, in Teilen der Ukraine (um Donezk an der Grenze zu Russland), in der Zentralafrikanischen Republik. Auch hier hat sich im Vergleich zur „Travel Risk Map 2018“ nichts geändert.

Absolut ungefährlich ist der Urlaub nur in sieben Ländern, alle liegen in Europa: Dänemark, Finnland, Grönland, Island, Luxemburg, Norwegen, Schweiz und Slowenien. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich diesbezüglich nichts geändert.