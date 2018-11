Grönland-Reise: Urlauber (29) faulen die Hände weg

Er wollte beim Campen in Grönland die Schönheit der Natur genießen – doch der Australier landete stattdessen im Krankenhaus. Seine Hände faulten unter starken Schmerzen regelrecht weg. Was war geschehen?

Der 29-Jährige wollte im Sommer die unberührte Landschaft Grönlands erleben – die wilde Natur spüren, fernab der großen Städte. Daher campte er. Alleine und als Selbstversorger. Alles kein Problem. Bis zu einer Wandertour.

Für diese presste der Mann aus Australien Limetten aus, er wollte dem Wasser in seiner Trinkflasche einen kleinen Pepp verleihen, berichtet die „Daily Mail“.

Grönland-Urlaub: Camper leidet unter brennenden Blasen an der Hand

Am nächsten Morgen bemerkte er kleine violette Flecken auf dem Handrücken und den Fingern – so steht es in einer Fallbeschreibung in der medizinischen Fachzeitschfti „bmj“. Die Flecken seien anfangs nicht schmerzend gewesen, berichtet der Australier.

Doch innerhalb weniger Tage entwickelten sich Blasen und er habe unter „unterträglichen“ brennende Schmerzen gelitten.

Diese wurden so schlimm, dass er nach einigen Tagen in das Krankenhaus des Ortes Ilulissat ging. „Ich konnte nicht mehr einschlafen und die Wunden sahen ziemlich schlimm aus, so als würden sie faulen wie Zombie-Haut“, sagte der 29-Jährige.