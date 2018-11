Firma gibt Mitarbeitern mehr Urlaubstage – für Sex

Ja, richtig gelesen: Die Angestellten einer schwedischen Sextoy-Firma bekommen tatsächlich vier Urlaubstage pro Jahr geschenkt – damit sie mehr Sex haben können. So ganz uneigennützig ist das aber nicht.

Firmen müssen sich heutzutage so einiges einfallen lassen, um Mitarbeiter für sich zu gewinnen und diese auch zu behalten: Von kostenlosem Obst bis hin zur Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist dabei alles möglich.

Die britische Niederlassung einer schwedisches Sexspielzeug-Firma legt jetzt aber noch mal eine Schippe drauf – und hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: die sogenannten „Self-Love-Days“.

Schwedische Firma gibt mehr Urlaubstage – für Sex

Kein Scherz: Mitarbeiter sollen an diesen Tagen Sex haben und dabei am besten gleich auch möglichst viele Orgasmen. Denn das steigere, so die Firma, die „allgemeine Zufriedenheit der Mitarbeiter“ und reduziere zudem Stress.