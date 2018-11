Darum benehmen sich britische Sauf-Touristen daneben

Verwahrloste Urlauber liegen mit schlimmem Sonnenbrand in der Mittagshitze der spanischen Orte Magaluf und Benidorm am Strand. Solche Bilder sind keine Seltenheit.

Die Motive? Oftmals Briten, denn die beiden Reiseziele in Spanien stehen insbsondere bei Urlaubern von der Insel hoch im Kurs. User des Diskussionsportals Quora versuchen nun zu erklären, warum sich die britischen Trinker im Ausland so danebenbenehmen.

Betrunkene Briten in Spanien: Sind die Bierpreise schuld?

Ein Nutzer wollte es genauer wissen und fragte: „Warum benehmen sich Briten so daneben, wenn sie in Spanien Urlaub machen?“ Auf Antwort musste er nicht lange warten. Dutzende Briten, darunter auch Auswanderer, die in Spanien leben, beteiligten sich an der Diskussion.

Fast alle User geben unter anderem den Bierpreisen die Schuld an den ausufernden Partys ihrer Landsleute. „In England ist das Trinken sehr teuer, in Spanien dafür sehr billig“, schreibt Servando Lopez.

Das billige Bier seien die Briten nicht gewohnt und würden deshalb schnell gierig werden, was in Volltrunkenheit ende. Dazu komme die Infrastruktur von Orten wie Benidorm und Magaluf, die es den Urlaubern extrem leicht mache, ja sie fast schon dazu auffordere, immer und überall Alkohol zu trinken.

Der Alkohol in Spanien ist billig... (Symbolfoto) Foto: Twitter/@PartyHardMaga

Aber auch die Psyche der Inselbewohner spiele eine Rolle. „In der Sekunde, in der wir den Flughafen erreichen, schalten wir in den Urlaubsmodus. Das bedeutet, dass unser normales Verhalten verschwindet und wir zu rüpelhaften, chauvinistischen Betrunkenen werden“, meint Ellery Hanley aus London.

Den Grund dafür sieht die Userin in einem Gefühl der Überlegenheit, das bei vielen Briten seit der Kindheit im Kopf verankert sei und im betrunkenen Zustand besonders zum Vorschein komme.